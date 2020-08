Stand: 06.08.2020 13:06 Uhr - Hallo Niedersachsen

Dunkel, groß und mächtig: Diary Of Dreams

Diary Of Dreams treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

In ihrer Anfangszeit fand man Diary of Dreams im Dark-Wave-Umfeld, bevor sie sich den Elektro- und Future Pop-Elementen zuwandten. Dunkel ist es trotzdem geblieben. Groß und mächtig stampfen in den Liedern der Band düstere Rhythmus-Bollwerke gegen massive Gitarrenwände an, mit Bombast wird nicht gespart. Die deutsche Band um Sänger Adrian Hates gründete sich im Jahr 1989 und hat bisher 15 Studioalben veröffentlicht.

Kurzprofil Diary of Dreams Gründung 1989 Genre Elektro, Synth Pop, Rock Gesang Adrian Hates E-Gitarre, Bass Gaun:A Schlagzeug Dejan

