Zwei Ärzte in Lüchow lassen nur Ungeimpfte in die Praxis Stand: 15.10.2021 17:21 Uhr Während derzeit vielerorts in Niedersachsen die 3G-Regel gilt, wollen zwei Ärzte in Lüchow nur Ungeimpfte in ihren Praxen behandeln.

"Zutritt nur für Ungeimpfte" steht auf einem Schild. Ein anderes weist Geimpfte darauf hin, dass von Ihnen eine Gefahr ausgehe und sie deswegen eine andere Praxis aufsuchen sollten. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen gelten beiden Ärzte in der Region als Impfskeptiker. Auf Anfragen des NDR hat keiner der beiden Mediziner reagiert.

"Impfung ist Menschenversuch"

Einer der beiden ist Allgemeinmediziner und hat bereits in mehreren Leserbriefen unter anderem die Impfung gegen das Coronavirus als "größten Menschenversuch" beschrieben. Zudem hat er wiederholt per Zeitungsanzeige über Treffen von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Maßnahmen informiert. Der andere Arzt, ein Orthopäde aus Lüchow, argumentiert, dass er ungeimpfte Mitarbeitende, seine Familie und andere Patientinnen und Patienten vor Geimpften schützen müsse. Von ihnen gehe eine Gefahr aus, da sie nach der Impfung ein Protein bildeten, das über die Haut oder durch Tröpfcheninfektion weitergegeben werde und dafür sorge, dass Ungeimpfte erkrankten oder sogar unfruchtbar würden.

Ärztekammer prüft beide Fälle

Laut Paul-Ehrlich-Institut entbehren solche Behauptungen jeder wissenschaftlichen Grundlage. Und auch das niedersächsische Gesundheitsministerium hält die Äußerungen der beiden Ärzte für "völligen Unsinn", wie ein Sprecher sagte. Die Ärztekammer als zuständige Aufsichtsbehörde prüft die beiden Fälle nach eigenen Angaben bereits. Bislang habe es in Niedersachsen nur Fälle gegeben, in denen ungeimpfte Patientinnen und Patienten in Arztpraxen abgelehnt wurden, so die Kammer. Man habe dagegen "erhebliche berufsrechtliche Bedenken" - egal, ob geimpfte oder ungeimpfte Patienten abgelehnt würden.

