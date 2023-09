Wolfsrisse in Stade: Umweltministerium widerspricht Kritik Stand: 28.09.2023 21:47 Uhr Nach den Wolfsrissen bei Stade weist das Umweltministerium die Kritik des Landkreises wegen angeblich fehlender Daten zurück. Inzwischen liegen Ergebnisse von DNA-Analysen vor.

Um eine Abschussgenehmigung zu beantragen, braucht es Ergebnisse von DNA-Proben, die belegen, dass ein bestimmter Wolf an verschiedenen Orten Nutztiere angefallen hat. Der Landkreis Stade sei jedoch auch nach mehreren Wochen noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, welche der Risse von Nutztieren aus den vergangenen Wochen Wölfen zugeordnet werden können, bemängelte ein Kreissprecher am Donnerstag. Landrat Kai Seefried (CDU) forderte deshalb, dass das Ministerium schneller und zuverlässiger informiert.

Ministerium: Verschiedene Wölfe für Risse verantwortlich

Das Umweltministerium weist die Vorwürfe zurück: Vorhandene Daten würden zeitnah weitergegeben, sagte ein Sprecher. Am Donnerstag sei der Verursacher der Risse in Großenwörden und Nieder Ochterhausen ermittelt worden. Dort waren jeweils drei Schafe gerissen worden. Laut Ministerium war dafür tatsächlich ein Wolf verantwortlich - jedoch nicht der gleiche, der in Gräpel 55 Schafe getötet oder tödlich verletzt hatte. Das Tier habe zuvor keinen nachgewiesenen Nutztierschaden verursacht. "Der Landkreis hat umgehend die Probenergebnisse erhalten", so der Sprecher. Man arbeite "mit Hochdruck" daran, den Landkreis dabei zu unterstützen, die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss erfolgreich begründet zu können. Vor Ort würden nun weitere Untersuchungen durchgeführt, um beide Wölfe Rudeln zuzuordnen.

Gerissene Schafe unzureichend geschützt?

Das Umweltministerium wies zudem daraufhin, dass bei den Rissen in Großenwörden und Nieder Ochtenhausen die Schafe nicht ausreichend geschützt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keinen hinreichenden wolfsabweisenden Grundschutz gegeben. Die genauen Umstände würden aber noch von der Landwirtschaftskammer geprüft, hieß es.

