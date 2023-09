Stand: 29.09.2023 16:18 Uhr Tote Rinder im Raum Stade gefunden, eins mit Kehlbiss - vom Wolf?

Nach mehreren Wolfsrissen im Landkreis Stade ist an der Landkreisgrenze zu Cuxhaven vermutlich erneut ein Rind totgebissen worden. Nach Angaben der Kreisjägerschaft Stade wurde am Donnerstag auf einer Weide in Schüttdamm-Isensee ein totes Rind mit einem Kehlbiss gefunden. Ein Wolfsberater habe bereits DNA-Proben genommen, um einen möglichen Wolfsangriff nachweisen zu können. Bei dem Thema gibt es derzeit Streit zwischen dem Landkreis Stade und dem niedersächsischen Umweltministerium: Die Kommune kritisiert, dass DNA-Ergebnisse nicht schnell genug vorliegen. Das Ministerium widerspricht. Zudem wurde nach Angaben des Landkreises Stade auf einer Weide in Kranenburg ein totes Rind gefunden. In diesem Fall gebe es jedoch keine auffälligen Verletzungen, die auf einen Wolf hinweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf