Wolf verletzt Hund tödlich: Erster Fall in Niedersachsen Stand: 12.12.2022 19:49 Uhr Im Landkreis Uelzen hat ein Wolf einen Hund tödlich verletzt. Das hat der zuständige Wolfsberater dem NDR in Niedersachsen bestätigt. Es sei der erste nachgewiesene Fall in Niedersachsen.

Ereignet hat sich der Vorfall in der Samtgemeinde Rosche am Morgen des 17. November. Der Foxterrier war beim Gassigehen in ein Feld gelaufen. Dann hörte die Besitzerin ihren Hund jaulen und fand ihn danach schwer verletzt vor. Er musste eingeschläfert werden. Im Maul des Hundes befanden sich noch Haare, die Forscher mittels Gen-Analyse untersuchten. Dabei kam heraus, dass sie vom ältesten Rüden des Göhrder Wolfsrudels stammen.

VIDEO: Wenn die Wölfe wiederkommen (14.11.2022) (29 Min)

Fremder Artgenosse im Revier des Wolfs-Rudels

Laut Wolfsberater Raoul Reding von der Landesjägerschaft war schon länger vermutet worden, dass die Samtgemeinde Rosche zum Streifgebiet des Rudels gehört. Die Attacke auf den Terrier sei auch kein unnatürliches Verhalten, weil der Hund für den Wolf ein fremder Artgenosse sei, der nicht in dessen Revier habe eindringen dürfen. Problematisch sei, dass der Wolf jetzt gelernt habe, dass er kleine Hunde töten kann. Der Bürgermeister der Samtgemeinde Rosche, Michael Widdecke, macht sich Sorgen, weil der Wolfsangriff in der Nähe eines Wohngebietes erfolgte. Widdecke hat deshalb das Umweltministerium angeschrieben. Er will wissen, was getan werden kann, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt.

Weitere Informationen Totes Pony von Ursula von der Leyen: Wolf zum Abschuss frei Der Wolf mit der Kennung GW950m darf bis Ende Januar getötet werden. Das Tier hatte Ursula von der Leyens Pony gerissen. (10.12.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.12.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Wolf