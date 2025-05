Stand: 14.05.2025 12:37 Uhr Rotenburg: Polizei findet vermissten 92-Jährigen

Die Polizei hat einen 92-Jährigen, der seit Montag in Rotenburg (Wümme) als vermisst galt, gefunden. Am Dienstagmittag konnten Suchkräfte den Senior in einem Waldgebiet abseits des Stadtzentrums antreffen, wie die Polizei mitteilte. Dabei bestätigte sich die Sorge, dass sich der Mann selbst nicht helfen konnte. Der 92-Jährige sei stark dement und orientierungslos, so ein Polizeisprecher. Er werde nun ärztlich behandelt, hieß es. Am Montag war der Mann aus einem Wohn- und Pflegezentrum verschwunden. Bei einer groß angelegten Suche kamen nach Angaben der Polizei Hunde und eine Drohne zum Einsatz.

