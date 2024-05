Stand: 14.05.2024 07:45 Uhr Waldbrandgefahr steigt: Höchste Warnstufe in fünf Regionen

Wegen des trockenen, sonnigen Wetters steigt in vielen Regionen in Niedersachsen die Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet ab heute für fünf Bereiche im Osten die höchste Gefahrenstufe 5: Neben Lüchow, Wittingen-Vorhop und Faßberg sind auch die Regionen Bergen und Celle betroffen. In weiteren vier Regionen (Wendisch Evern, Soltau, Uelzen und Nienburg) gilt die zweithöchste Warnstufe 4. In Wäldern, Mooren und Heide in den betroffenen Gebieten darf unter anderem kein offenes Feuer gemacht werden. Zudem ist es verboten, brennende Zigaretten wegzuwerfen. Auf leicht entzündlichem Untergrund darf nicht geparkt werden. Zufahrten und Waldwege sollten für die Feuerwehr immer frei gehalten werden. Für Mittwoch sagt der DWD in weiteren Gebieten Meldestufe 4 und 5 voraus. Erst zum Ende der Woche rechnen die Meteorologen mit einer Entspannung der Lage. In einigen Bereichen in der Südheide gilt die höchste Warnstufe vorerst bis einschließlich Samstag.

