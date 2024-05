Wetter im Norden: Dienstag freundlich, Mittwoch drohen Gewitter Stand: 21.05.2024 10:52 Uhr Nach teils heftigen Gewittern und Starkregen an Pfingsten wird es im Norden wieder sonniger und trocken - zumindest vorübergehend. Denn schon ab Mittwoch sind die nächsten Unwetter möglich.

Am Dienstag wechseln sich laut Prognose Sonne und Wolken ab, dabei bleibt es meist trocken. In Niedersachsen erwarten die Meteorologen bis zu 27 Grad, zur Küste hin bis zu 22 Grad. An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleibt es kühler bei 15 bis 22 Grad. In Flensburg werden bis zu 21 Grad erwartet und in Hamburg und Lauenburg 25 Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind, der im Verlauf des Tages zunimmt.

Videos 1 Min Starkregen an Pfingstsonntag in Teilen des Nordens Keller liefen voll und mussten leergepumpt werden. In Ahrbergen bei Hildesheim kam es zu starken Hagelschauern. (19.05.2024) 1 Min

Neue Unwetter mit Gewittern und Starkregen ab Mittwoch

Am Mittwoch sollen laut DWD Schauer und Gewitter in einem breiten Streifen von Niedersachsen bis zum Erzgebirge aufziehen. Die erreichen am Nachmittag auch den zunächst noch sonnigen Nordosten. Örtlich seien Unwetter mit Starkregen möglich. Im Nordosten klettern die Temperaturen auf 22 bis 27 Grad, sonst 17 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Wechselhaftes Pfingstwetter

Das Wetter am Pfingstwochenende hatte sich wechselhaft präsentiert: Am Pfingstsonntag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vor schwerem Gewitter gewarnt. Am Pfingstmontag gab es neben etwas Sonne auch dichte Wolken und besonders ab Mittag teils gewittrige Schauer. Richtung Küste wurde es am freundlichsten: An der Nordsee, an der Ostseeküste und im Norden Schleswig-Holsteins blieb es oft heiter und meist trocken bei bis zu 20 Grad in Anklam und Meppen, 21 Grad in Waren/Müritz und Bad Segeberg, 23 Grad in Wolfsburg und auf Pellworm sowie 16 bis 19 Grad an der Ostsee und auf den Ostfriesischen Inseln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2024 | 06:00 Uhr