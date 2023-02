Stand: 03.02.2023 13:11 Uhr Vogelgrippe im Freilichtmuseum am Kiekeberg ausgebrochen

Nachdem im Freilichtmuseum am Kiekeberg im Landkreis Harburg die Vogelgrippe ausgebrochen ist, steht nun fest: Die rund 50 Enten, Gänse und Hühner müssen getötet werden. Das hat der Landkreis angeordnet. Die Maßnahme sei für eine effektive Seuchenbekämpfung notwendig. Weitere Anordnungen hingen davon ab, um welchen Subtyp des Virus es sich handelt - dieser stehe noch nicht fest. Derzeit werden Proben der Tiere vom Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald analysiert. Das Freilichtmuseum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Veranstaltungen am Wochenende sind bis auf Weiteres abgesagt.

