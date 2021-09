Visselhövede: Gewählter Bürgermeister tritt Amt nicht an Stand: 13.09.2021 17:08 Uhr Die Menschen in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) müssen in sechs Monaten erneut ihren Bürgermeister wählen. Der Kandidat, der am Sonntag die meisten Stimmen erhielt, könne die Wahl nicht annehmen.

Ein ungeplanter Krankenhausaufenthalt lasse ihn auf alle öffentlichen Auftritte verzichten, hatte Bürgermeister-Kandidat Gerald Lutz (parteilos) bereits vor einigen Tagen gegenüber Journalisten gesagt. Und bezog damit das Amt des Bürgermeisters mit ein. Lutz bestätigte seine Absage auch nach der Wahl, obwohl ihm 57 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme gaben.

Vorgänger bleibt vorerst im Amt

Lutz hatte zuvor noch empfohlen, seine ebenfalls parteilose Mitbewerberin Sabine Schulz zu wählen. Doch das wollten die Visselhöveder offensichtlich nicht. Jetzt müsse innerhalb der nächsten sechs Monate eine neue Wahl mit neuen Kandidaten abgehalten werden, sagte der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Matthias Haase, dem NDR in Niedersachsen. Ralf Goebel (parteilos) ist eigentlich nur noch bis Ende Oktober im Amt. Laut einer Verwaltungsvorschrift könnte der bisherige Bürgermeister in solch einem Sonderfall allerdings weitermachen, bis sein Nachfolger gewählt ist, so Haase.

