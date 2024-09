Stand: 01.09.2024 17:30 Uhr Vergessenes Handy auf dem Autodach löst Rettungseinsatz aus

Ein automatisierter Notruf eines Smartphones hat am Samstagmorgen nahe Salzhausen (Landkreis Harburg) für einen Fehlalarm gesorgt. Zahlreiche Rettungskräfte waren daraufhin zur vermeintlichen Unfallstelle auf einer Landstraße zwischen Salzhausen und Putensen geeilt. Den gemeldeten schweren Autounfall gab es allerdings nicht. Laut Polizei war das Handy schlicht auf dem Dach des Wagens beim Losfahren vergessen worden. Als es in einer Kurve runterflog, sei durch die beim Aufprall entstandene Erschütterung der Notruf ausgelöst worden, so die Polizei. Die Besitzerin sei wohlauf. Sie habe auch das Smartphone wieder aufgefunden, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min