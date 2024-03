Stand: 18.03.2024 16:36 Uhr Automatischer Handy-Notruf löst Großeinsatz bei Bremke aus

Der automatisch abgesetzte Notruf eines Handys hat am Samstagabend in der Nähe von Bremke im Landkreis Göttingen einen Großeinsatz ausgelöst. Laut Angaben der Polizei erhielt die Rettungsleitstelle in Hameln einen Anruf des Handys, das einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 588 meldete. Vor Ort war von einem Unfall allerdings keine Spur. Das betreffende Mobiltelefon wurde auf dem Grünstreifen der Landesstraße gefunden. Der Besitzer hatte es anscheinend vor der Fahrt versehentlich auf dem Autodach vergessen. Es fiel während der Fahrt vom Dach und landete neben der Fahrbahn. Durch den Aufprall löste das Handy dann einen Notruf aus. Nach Informationen der Feuerwehrleitstelle Hameln waren mehrere Fahrzeuge und rund sechzig Einsatzkräfte vor Ort und suchten nach Verletzten und Unfallspuren.

Weitere Informationen 3 Min Tag des Notrufs: Leitstelle Wittmund erhält 400 Anrufe täglich Wer in Ostfriesland die 112 wählt, erreicht die Leitstelle in Wittmund. Auch Notrufe von den Inseln landen dort. (12.02.2024) 3 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.03.2024 | 15:00 Uhr