Stand: 02.08.2024 08:26 Uhr Automatischer Handy-Notruf löst Suchaktion aus

Der automatische Notruf von einem Smartphone hat am Donnerstagabend die Feuerwehr in Lehrte (Region Hannover) alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten bei einem Rückruf auf der Telefonnummer niemanden erreichen, so die Feuerwehr. Daraufhin suchten Einsatzkräfte das Gebiet, aus dem der Notruf kam, weiträumig ab. Ein erneuter Anruf hatte dann doch Erfolg. Der Eigentümer meldete sich und es stellte sich heraus: Der Mann hatte sein Handy auf dem Autodach liegen gelassen. Als es unsanft zu Boden fiel, setzte es den automatischen Notruf ab. Die Lehrter Feuerwehr verzeichnet nach eigenen Angaben immer mehr solcher irrtümlichen Notrufe, die von einem Smartphone oder einer Smartwatch kommen. Auf die Besitzer kommen dadurch keine Kosten zu, heißt es von der Feuerwehr.

Weitere Informationen Automatischer Handy-Notruf löst Großeinsatz bei Bremke aus Durch den automatischen Notruf eines Handys rückten rund 60 Einsatzkräfte im Landkreis Göttingen aus. (19.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.08.2024 | 08:30 Uhr