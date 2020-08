Stand: 12.08.2020 08:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unterlüß: Musiker protestieren gegen Rheinmetall

Das Bündnis "Lebenslaute" plant in den kommenden Tagen in Unterlüß (Landkreis Celle) ein Protestcamp gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall. Mit der Aktion wenden sich die Demonstranten gegen den Export deutscher Waffen. Geplant ist ein musikalischer Protest: "Lebenslaute" besteht aus fast 100 Orchestermusikern. Von Mittwoch an wollen die Teilnehmer aus ganz Deutschland nach Unterlüß reisen.

