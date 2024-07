Stand: 09.07.2024 19:36 Uhr Unkraut abgeflammt: Feuer greift auf Dachstuhl über

In Handorf (Landkreis Lüneburg) hat ein Hausbesitzer am Montag mit einem Handbrenner einen Brand ausgelöst. Nach Angaben der Polizei von Dienstag hatte der Mann mit dem Brenner auf seinem Grundstück Unkraut abgeflammt. Durch die Hitze habe sich dann aber auch ein Busch entzündet, der direkt an der Hauswand stand. Vom brennenden Busch griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Eine Person sei leicht verletzt worden, so die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf gut 30.000 Euro.

