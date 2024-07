Stand: 06.07.2024 11:57 Uhr Mann setzt mit Unkrautbrenner Hausfassade in Brand

Ein 38 Jahre alter Mann hat am Freitag in Hildesheim beinahe ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Laut Polizie hatte der Hausbewohner am Nachmittag versucht, Unkraut mit einem Brenner zu vernichten. Durch die Hitze habe sich die Isolierung der Fassade entzündet. Dem Mann sei es gelungen, das Feuer mit einem Löschspray zu ersticken. Die hinzu gerufene Feuerwehr habe nur noch Nachlöscharbeiten ausgeführt. An der Fassade des Mehrfamilienhauses in der Oststadt entstand laut Hildesheimer Polizei geringer Schaden. Die Polizei warnt davor, Unkraut mit Flammen zu beseitigen. Es herrsche erhöhte Brandgefahr.

