Stand: 09.05.2024 13:54 Uhr Ungewöhnliches Fluchtfahrzeug: Dieb steigt in Linienbus

In Soltau im Heidekreis soll ein Mann am Mittwoch mehrere Paar Schuhe aus einem Geschäft im Designer Outlet gestohlen haben. Als das Ladenpersonal den 27-Jährigen auf den Diebstahl ansprach, habe der Mann zu Fuß die Flucht ergriffen, teilte die Polizei mit. Dann sei der Verdächtige in einen Linienbus gestiegen. Die Polizei konnte den 27-Jährigen nach eigenen Angaben jedoch durch hinzugerufene Beamte im Bus festnehmen. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

