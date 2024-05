Stand: 19.05.2024 12:23 Uhr Menschen fahren auf Anhänger mit - der kippt in einer Kurve um

Beim traditionellen Pfingstbaumverteilen in Kirchwalsede im Landkreis Rotenburg sind drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Sie fuhren am Freitagabend auf einem Anhänger mit, der an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine festgemacht war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz langsamer Geschwindigkeit kippte der Anhänger demnach in einer Kurve um und die darauf stehenden Leute fielen herunter. Ein 21-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie es weiter hieß. Zwei weitere erlitten leichte Verletzungen. Anders als die Passagiere auf dem Anhänger sei der 18 Jahre alte Fahrer nicht betrunken gewesen. Die Polizei wies darauf hin, dass das Transportieren von Menschen auf Anhängern grundsätzlich verboten ist.

