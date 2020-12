Stand: 10.12.2020 08:02 Uhr Umstrittenes Aldi-Zentrallager: Bau rückt offenbar näher

Der Bau des umstrittenen Aldi-Zentrallagers in Stelle im Landkreis Harburg wird immer wahrscheinlicher. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Mittwochabend hat der Steller Ortsentwicklungsausschuss dem Rat empfohlen, grünes Licht für das Projekt zu geben. Zuvor war erneut über Probleme wie Lieferverkehr, Lärm und gefährdete Tiere diskutiert worden. In der kommenden Woche geht das Thema in den Verwaltungsausschuss und dann - laut Bürgermeister Robert Isernhagen (parteilos) - möglicherweise im Januar in den Rat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.12.2020 | 07:30 Uhr