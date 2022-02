Ukraine-Krise: Panzerhaubitzen aus Munster nach Litauen verlegt Stand: 14.02.2022 09:21 Uhr Die Bundeswehr verlegt seit heute zusätzliche Soldaten nach Litauen. Zudem bringt die Bundeswehr Geräte und Fahrzeuge, darunter sechs Panzerhaubitzen, ins Baltikum.

Etwa ein Drittel der 350 Soldatinnen und Soldaten, die das Einsatzkommando im Baltikum unterstützen sollen, kommen nach NDR Informationen aus Niedersachsen. Die ersten Lastwagen mit Material für die zusätzlichen Kräfte machten sich am Montagmorgen in Munster (Heidekreis) auf den Weg. Dort fahren im Laufe des Tages auch die sechs Panzerhaubitzen auf Schwerlasttransportern in Richtung Baltikum ab. Teile des Materials sollen auf dem Weg einen Zwischenstopp in Jägerbrück (Mecklenburg-Vorpommern) einlegen, von dort aus geht es am Dienstag weiter.

Verstärkung in der Krise

Deutschland führt in Litauen den Einsatz einer Nato-Einheit an. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eine Verstärkung des Gefechtsverbandes an der Nato-Ostflanke angekündigt. Deutschland entsendet dazu rund 350 zusätzliche Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen. Den Schwerpunkt der Atillerie bilden die sechs Panzerhaubitzen. Darüber hinaus bestehe die Verstärkung unter anderem aus Aufklärungs-, ABC-Abwehr-, Feldjäger- und Sanitätskräften, teilte das Verteidigungsministerium mit.

