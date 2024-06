Stand: 10.06.2024 09:33 Uhr Uelzen testet Spielgeräte und Einbahnstraße in der Innenstadt

Die Hansestadt Uelzen hat mit dem Aufbau eines sogenannten Reallabors in der Innenstadt begonnen. Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger unter anderem Spielgeräte testen und bewerten, teilte die Stadt mit. In der Lüneburger Straße würden seit Montag die ersten Spielgeräte aufgebaut, darunter die Spiele "Vier Gewinnt" und "Tic Tac Toe". Ab 17. Juni werde die Straße in einem Bereich zudem zur Einbahnstraße, so die Stadt. Ein Plan zeigt, welcher Bereich zum Reallabor wird. Bis Mitte September könnten Bürger über einen QR-Code bewerten, wie ihnen das Angebot gefalle. Ziel des Projekts sei, die Aufenthaltsqualität und Verweildauer in der Innenstadt zu steigern. Die Erkenntnisse könnten auch auf andere Orte in der Stadt übertragen werden, so Stadtbaurat Andreas Stefansky. Als Reallabor wird nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ein räumlich und zeitlich begrenzter Testraum bezeichnet, in dem neue Ideen unter realen Bedingungen erprobt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min