Stand: 05.04.2024 14:47 Uhr Uelzen: Museum erzählt Geschichte von verheerendem Stadtbrand

In Uelzen ist am Donnerstagabend ein neues Museum eröffnet worden. Das Stadtbrandmuseum am Schnellenmarkt in der Innenstadt erzählt die Geschichte eines verheerenden Brandes. Es befindet sich genau dort, wo 1826 das Feuer ausgebrochen war. Große Teile der eng bebauten Innenstadt wurden damals zerstört. Nach Angaben von Alexander Hass vom Stadtmarketing hatte eine Magd das Feuer gelegt, um damit einen Diebstahl von Äpfeln zu vertuschen. Das Museum will das Unglück von damals mithilfe moderner Präsentationstechniken anschaulich machen. Elf Bilder der Künstlerin Ulrike Bals erzählen die Geschichte. Sie zeigen unter anderem die Magd mit den gestohlenen Äpfeln. Dazu gibt es auch Höreindrücke, die mit einem QR-Code abrufbar sind.

