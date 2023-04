Stand: 22.04.2023 17:22 Uhr Traktor kollidiert mit Motorrad: 55-Jähriger stirbt

Am Freitagabend ist ein 55-Jähriger bei einem Unfall zwischen den Orten Nartum und Winkeldorf (Landkreis Rotenburg) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Fahrer eines Traktorgespanns nach links auf einen Feldweg einbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad des 55-Jährigen. Das Motorrad wurde durch die Wucht des Aufpralls einige Meter zurückgeschleudert. Der 55-jährige Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

