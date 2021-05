Tote Mutter und Kinder aus Bispingen: Verdächtiger schweigt Stand: 26.05.2021 13:01 Uhr Im Fall der getöteten Mutter und ihrer zwei Kinder aus Bispingen äußert sich der Verdächtige laut Staatsanwaltschaft weiterhin nicht. Die Polizei fragt, wer ihn rund um den Tatzeitpunkt gesehen hat.

Die Mordkommission "Heide" in Soltau sucht nach Zeugen, die Maurice-Leroy G. am Himmelfahrts-Wochenende gesehen haben. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen Sonnabend um 0 Uhr bis zu seiner Festnahme am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr. Außerdem erhoffen sich die Fahnder Hinweise auf seinen blauen Ford Focus mit Diepholzer Kennzeichen (DH).

Mutter und Sohn lagen tot im Haus

Der 34-Jährige, der zuletzt in Schneverdingen (Heidekreis) gewohnt hatte, sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er gilt als dringend tatverdächtig, seine 35 Jahre alte Ex-Freundin, ihren vier Jahre alten Sohn und ihre elf Jahre alte Tochter getötet zu haben. Die Leichen der Mutter und des Sohnes waren am 16. Mai im Haus der Familie in Bispingen entdeckt worden. Nach einer ausgedehnten Suchaktion fanden die Ermittler am darauffolgenden Dienstag an einem Waldweg auch die Leiche der Tochter. Alle drei wiesen Spuren der Gewalteinwirkung auf.

Welches Motiv steckt hinter der Tat?

Angaben zum Ablauf der Tat oder den Hintergründen gibt es bislang nicht - auch aus ermittlungstaktischen Gründen. Beides steht im Mittelpunkt der laufenden Untersuchungen. Es werde mit Hochdruck insbesondere im Hinblick auf den Tathergang und die Tatmotivation ermittelt, hatte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer am vergangenen Mittwoch gesagt.

