Stand: 29.04.2025 17:22 Uhr 16-Jähriger aus Uelzen ist wieder Sieger bei Geographiewettbewerb

Der 16-jährige Nicolas Dürrauer vom Lessing-Gymnasium Uelzen ist der niedersächische Landessieger des Geographiewettbewerbs Diercke WISSEN. Damit habe sich der Schüler bereits das dritte Jahr in Folge für das Bundesfinale qualifiziert, teilte Veranstalter Diercke mit. Anfang Juni wird in Braunschweig dann der "Geographiechampion 2025" aus 17 Schülerinnen und Schülern ermittelt. Insgesamt hatten den Angaben zufolge auf Klassen-, Schul- und Landesebene rund 300.000 Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge sieben bis zehn aus ganz Deutschland und von deutschen Schulen im Ausland teilgenommen. Damit handelt es sich laut Veranstalter um den größten Geographiewettbewerb Deutschlands. In Niedersachsen beteiligten demnach sich über 100 Schulen.

