Uelzen: Frau vor Baumarkt überfallen und schwer verletzt Stand: 12.07.2023 21:00 Uhr Ein Unbekannter hat am Mittwoch am Hagebaumarkt in der Karlstraße eine 46-Jährige überfallen und ausgeraubt. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Täter wurde gefilmt.

Der Mann habe der Frau gegen 14 Uhr in der Linkskurve auf dem Gehweg die Handtasche entrissen, teilte die Polizei mit. Die Frau stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Sie sei mit einer Platzwunde am Kopf und weiteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Ermittlungen zufolge gingen kurz vor dem Überfall noch zwei Frauen an dem späteren Opfer vorbei. Die beiden Frauen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelzen unter der Telefonnummer (0581) 9300 zu melden.

Mehrere Menschen könnten Täter gesehen haben

Nach ersten Ermittlungen und Auswertungen von Kamerabildern hatte sich der Täter bereits gegen 13.45 Uhr auf einem Fahrrad im Umfeld des Baumarktes aufgehalten, wie die Polizei weiter mitteilte. Mit seinem Mountainbike fuhr er demnach auch an den ausgestellten Gartenhäusern vor dem Markt herum. Gegen 13.50 Uhr habe sich der Mann in die Zufahrtstraße begeben und im Schatten der Bäume gewartet. In dieser Zeit seien diverse Personen dem Mann vorbei gegangen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.07.2023 | 06:30 Uhr