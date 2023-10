Stand: 17.10.2023 10:26 Uhr Tödlicher Handtaschen-Raub in Uelzen: Ermittlungsgruppe aufgelöst

Nach einem Handtaschen-Raub mit Todesfolge in Uelzen hat die Polizei nun die Ermittlungsgruppe aufgelöst. Das bestätigte die Polizei Lüneburg-Lüchow-Dannenberg-Uelzen. Nach der Tat im Juli dieses Jahres waren zahlreiche Hinweise eingegangen, die Polizei suchte mit einem Phantombild nach dem Täter, hatte sogar ein Haus durchsucht. Allen bisherigen Hinweisen wurde nachgegangen, bisher jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt und sich damit eine Wendung in den Ermittlungen erhofft. Mit dem Ende der Ermittlungsgruppe würde die Polizei aber nicht aufhören zu ermitteln. Jeder neue Hinweis werde verfolgt, hieß es.

