Tödlicher Handtaschen-Raub in Uelzen: 5.000 Euro für Hinweise Stand: 31.08.2023 07:51 Uhr Nach einem Handtaschen-Raub mit Todesfolge in Uelzen hat die Polizei noch keine heiße Spur zum Täter. Deshalb lobt die Staatsanwaltschaft Lüneburg eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.

Das Geld bekommt, wer Hinweise auf den Täter geben kann, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung führen. Derweil fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Räuber. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten laut Polizei bereits mehrere Personen überprüft - bislang ohne Erfolg. Nun soll die Belohnung eine Wendung in den Ermittlungen bringen. Die Methode hatte in der Vergangenheit bereits Erfolg, wie ein Polizeisprecher sagte. So wurde beispielsweise zuletzt bei einer Serie von Tankstellen-Überfällen in Lüneburg und Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) eine Belohnung ausgezahlt, nachdem jemand entschiedene Hinweise geliefert hatte.

Polizei Uelzen richtete Ermittlungsgruppe ein

Am 12. Juli hatte ein bislang Unbekannter einer 46-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie wenige Tage später im Krankenhaus starb. Der Täter ist seitdem flüchtig. Die Polizei Uelzen richtete eine Ermittlungsgruppe ein, die weiterhin verschiedenen Spuren nachgeht. Sie hat Zeuginnen und Zeugen vernommen sowie eine Videoaufnahme ausgewertet. Auch DNA-Proben hatten die Ermittelnden genommen - unter anderem von der "FBI"-Cap, die der Täter verloren haben soll.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer (0581) 93 00 und per Mail unter raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de entgegen.

