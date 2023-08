Tödlicher Handtaschen-Raub in Uelzen - Zeugin meldet sich Stand: 02.08.2023 16:19 Uhr Nach dem Handtaschen-Raub vor einem Baumarkt in Uelzen Mitte Juli, bei dem eine Frau starb, hat sich nun eine wichtige Zeugin bei der Polizei gemeldet.

Wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen am Mittwoch mitteilte, reagierte die Frau auf einen öffentlichen Zeugenaufruf. Am Donnerstag werde sie befragt. Vermutlich handle es sich um die Frau, die dem Opfer nach dem Raubüberfall Erste Hilfe geleistet hatte, hieß es. Außerdem soll sie die vom Täter zurückgelassene "FBI"-Cap an weitere Zeugen übergeben haben. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach dem Mann.

46-Jährige starb nach Raubüberfall

Am 12. Juli war der Täter mit einem Mountainbike auf einer Zufahrt zu einem Baumarkt in Uelzen von hinten an eine 46-jährige Fußgängerin herangefahren und hatte ihr die Handtasche entrissen. Dabei stürzte die Frau so schwer, dass sie später im Krankenhaus starb.

