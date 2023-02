Stand: 03.02.2023 19:58 Uhr Tarifverhandlungen: NGG-Warnstreik bei Coca-Cola in Lüneburg

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Getränkeherstellers Coca-Cola in Lüneburg sind am Donnerstag in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Zu einer Demonstration am Vormittag kamen nach Gewerkschaftsangaben gut 500 Beschäftigte - unter ihnen waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen norddeutschen Coca-Cola-Werken - zum Beispiel aus Achim und Hildesheim. Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 400 Euro mehr Lohn für alle Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet eine Erhöhung um 100 Euro pro Monat sowie eine abgabenbefreite Inflationsausgleichsprämie in Höhe von einmalig 1.000 Euro an, teilte Coca-Cola am Freitag mit. In Lüneburg beschäftigt der Konzern rund 180 Menschen. Bundesweit sind es 6.500. Am 8. und 9. Februar sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden.

