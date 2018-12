Stand: 18.12.2018 16:23 Uhr

Studie bestätigt erhöhte Krebsrate in Bothel

Was offensichtlich schien, ist nun auch wissenschaftlich belegt: In der Nähe der Erdgasförderstätten in der Samtgemeinde Bothel (Landkreis Rotenburg) und in der Stadt Rotenburg sind überdurchschnittlich viele Männer an Blutkrebs erkrankt - das hat jetzt eine Studie des Gesundheitsministeriums bestätigt. Es hatte zuvor Hinweise darauf gegeben, dass Betroffene vor allem in der Nähe von Bohrschlammgruben leben. Daraufhin hatte das Ministerium 15 Landkreise in Niedersachsen näher in den Blick genommen, in denen Erdgas- und Erdöl gefördert wird. Die Ergebnisse dieser Studie sind am Dienstag nun veröffentlicht worden.

Videos 01:23 Niedersachsen 18.00 Häufung von Krebserkrankungen in Bothel Niedersachsen 18.00 Die Häufung von Krebserkrankungen bei Männern in der Samtgemeinde Bothel sorgt seit Jahren für Rätsel. Eine neue Untersuchung des Landkreises Rotenburg unterstützt diese Befürchtung. Video (01:23 min)

Keine Auffälligkeiten in anderen Regionen

In anderen untersuchten Erdgas- und Erdölförderregionen im Land konnten die Experten dagegen keine Auffälligkeiten feststellen. Deshalb sieht die Studie insgesamt keinen Zusammenhang zwischen der Nähe des Wohnorts zu Erdöl- und Erdgasfördereinrichtungen in Niedersachsen und der Häufung von Krebserkrankungen. Trotzdem: Bei weiteren Analysen sei aufgefallen, dass krebskranke Frauen öfter in der Nähe von Erdgasförderanlagen leben. Warum ausgerechnet in der Samtgemeinde Bothel besonders viele Männer betroffen sind, ist laut Studie unklar.

Folgestudie soll klären: Was sind die Ursachen für die Krebsfälle?

Die Untersuchung des Gesundheitsministeriums kann daher keine Aussagen zu konkreten Ursachen oder auslösenden Faktoren für Krebserkrankungen liefern. Daher müsse jetzt weiter untersucht werden. "Viele Menschen, die in der Nähe von Förderanlagen wohnen, sind besorgt und das kann ich gut verstehen", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). "Wir wollen ausschließen, dass es auslösende Faktoren gibt, die bislang noch nicht beseitigt wurden." Daher lässt das Ministerium bereits untersuchen, wie stark Menschen belastet sind, die im Umfeld von Anlagen der Kohlenwasserstoffförderung leben. Mit diesen Ergebnissen werde im kommenden Jahr gerechnet.

Deutschlands größtes Erdgasvorkommen

Bereits seit vielen Jahren wird im Landkreis Rotenburg und den umliegenden Gebieten Erdgas gefördert - hier lagert Deutschlands größtes Erdgasvorkommen im Boden. Immer wieder war es zu Zwischenfällen mit austretendem Lagerstättenwasser aber auch mit Erdbeben gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.12.2018 | 17:00 Uhr