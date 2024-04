Stand: 19.04.2024 17:38 Uhr Streit um Fahrrad-Demo auf der A39 bei Bardowick

Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat am Freitag entschieden: Autobahngegner dürfen am kommenden Sonntag eine Fahrrad-Demonstration auf der A39 bei Bardowick (Landkreis Lüneburg) veranstalten. Zuvor hatte die Hansestadt den geplanten Protest auf der Autobahn wegen Sicherheitsbedenken verboten. Doch die Gefahrenprognose der Stadt rechtfertige nicht, dass die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werde, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt Lüneburg kündigte am Freitag an, Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht einzulegen. Das KlimaKollektiv Lüneburg will gegen den geplanten Ausbau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg protestieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Fahrrad