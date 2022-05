Stand: 11.05.2022 08:44 Uhr Stade vergibt erneut Stipendien für Medizinstudierende

Als Mittel gegen den Ärztemangel vergibt der Landkreis Stade wieder Stipendien. Angehende Ärzte und Ärztinnen können im Studium bis zu 1.000 Euro monatlich erhalten, teilte der Landkreis mit. Im Gegenzug verpflichten sie sich, später zwei bis fünf Jahre in einer Praxis oder einem Krankenhaus in Stade zu arbeiten. Bedingung sei auch eine Verbundenheit mit dem Landkreis an der Elbe: Man solle dort leben, von dort stammen oder zumindest ein Praktikum absolviert haben. Im vergangenen Jahr seien erstmals drei solcher Stipendien vergeben worden.

