Stand: 21.11.2022 15:47 Uhr Sottrum: Unfall auf der A1 verursacht Staus

Auf der Autobahn 1 bei Sottrum im Landkreis Rotenburg hat ein Unfall mit zwei Lkw am Montag Staus und eine Vollsperrung verursacht. Zwischen Stuckenborstel und Bockel war die Fahrbahn Richtung Hamburg für Aufräumarbeiten gesperrt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Den Angaben zufolge war am Montagvormittag ein Lastwagen auf einen anderen Laster aufgefahren. Der Fahrer des hinteren Fahrzeugs wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr ihn befreit hatte, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

