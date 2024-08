Stand: 23.08.2024 14:11 Uhr So viele Auszubildende wie nie: Klinikum Lüneburg erhält Preis

Das Niedersächsische Kultusministerium hat das Klinikum Lüneburg am Donnerstag für seine "besonders verlässliche Ausbildung" ausgezeichnet. Das Klinikum hat demnach mit dem Projekt "Schichtwechsel" in diesem Jahr 70 junge Pflege-Auszubildende für den Beruf gewonnen. Schülerinnen und Schüler bekommen darin Eindrücke vom Alltag des Pflegeberufs. Sie dürfen etwa an Modellen OP-Klammern entfernen, Vitalwerte messen oder Spritzen setzen, so das Klinikum. "Wir zeigen ihnen vorrangig auch die Notaufnahme, weil da sehr viel abgebildet wird", betont Theresia Jaffke aus dem Bereich Ausbildung. Angehende Pflegekräfte sollen sich so ein reales Bild vom Pflegeberuf machen. Bereits im Mai waren die Ausbildungsplätze besetzt, so eine Kliniksprecherin. Außerdem gebe es jetzt erstmals drei statt zwei Ausbildungskurse. Das Preisgeld von 1.000 Euro werde in die Ausbildung fließen.

