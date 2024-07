Stand: 14.07.2024 10:20 Uhr Klinikum Karlsburg: Künftig 13 junge Pflegekräfte

An der Greifswalder Berufsfachschule (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben 30 Pflegefachkräfte ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und am Freitag ihre Zeugnisse erhalten. Von den Absolventen werden 13 nun eine Festanstellung im Klinikum Karlsburg bekommen. Jahrgangsbeste wurde die 22-jährige Vietnamsin Anh Tran Thi Van (Bildmitte im roten Oberteil) mit der Note 1. Sie wird nach Angaben der Greifswalder Berufsfachschule künftig auf der Diabetesstation des Klinikums Karlsburg arbeiten. "Insgesamt haben sechs vietnamesische Azubis die Berufsausbildung bei uns gemeistert. Sie haben es geschafft, die sprachlichen und kulturellen Hürden zu nehmen und sehr ehrgeizig ihre Ziele verfolgt. Einfach bravourös", erklärte Gunther Schrader, Geschäftsführer der Berufsfachschule in Greifswald. Er plant eigenen Angaben zufolge auch im kommenden Ausbildungsjahr mit jungen Asiaten, die aus Vietnam und Indien kommen werden, um in Greifswald die Schulbank zu drücken. "Wir brauchen in der Pflege mehr Fachkräfte und sind dankbar, wenn sich Menschen von weither dieser Aufgabe mit Empathie und Fachwissen bei uns stellen möchten", so Schrader.

