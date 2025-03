Stand: 20.03.2025 12:11 Uhr Das Grab besuchen: Seevetal bietet kostenlosen Friedhofs-Shuttle

Die Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) bietet ab sofort einen kostenlosen Shuttlebus zum Friedhof an. Wer selbst nicht mobil ist, kein eigenes Auto hat oder schon älter ist, kann sich für das Angebot melden. Alle zwei Wochen gibt es laut Gemeinde donnerstags eine Tour zu einem der Friedhöfe in Maschen, Ramelsloh, Ohlendorf oder Holtorfsloh (alle Landkreis Harburg). Erich Schwentke von der Gemeinde organisiert das Friedhofsmobil zunächst als Testlauf, bevor der neue Bürgerbus in Seevetal startet. Das Fahrzeug werde von der Gemeinde gestellt und von Ehrenamtlichen gefahren. Das Seevetaler Friedhofs-Shuttle gibt es erstmal bis Ende April. Der Service ist kostenfrei. Interessierte können sich telefonisch bei der Gemeinde anmelden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min