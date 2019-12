Stand: 28.12.2019 13:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

SEK-Einsatz nach Messerattacke in Stade

Am frühen Sonnabendmorgen ist in einer Wohnung in Stade offenbar ein Streit eskaliert. Ein 35-jähriger Bewohner soll auf seine gleichaltrige Lebensgefährtin und deren 16-jährige Tochter eingestochen haben. Beide wurden laut Polizei schwer verletzt. Es sei ihnen aber gelungen, gemeinsam mit einem 16-Jährigen, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, zu flüchten.

Spezialkräfte nehmen Mann fest

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, Polizisten aus Stade, Buxtehude und Bremervörde umstellten das Wohngebäude. Da die Lage unklar und der Täter bewaffnet gewesen sei, habe man Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert, teilte die Polizei mit. Der Mann ließ sich demnach von den SEK-Kräften widerstandslos in der Wohnung festnehmen.

Mutmaßlicher Täter polizeibekannt

Der Stader sei der Polizei bereits "aus verschiedenen anderen Ermittlungsverfahren in der Vergangenheit bekannt", hieß es weiter. Wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch sei eine Blutprobe genommen worden. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen versuchten Totschlags und diverser Körperverletzungsdelikte ermittelt.

