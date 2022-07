Stand: 26.07.2022 11:51 Uhr Rüstungskonzern Rheinmetall baut Rechenzentrum in Unterlüß

Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird zukünftig in Unterlüß im Landkreis Celle ein konzernweites Rechenzentrum betreiben. Mehrere Tausend Server sollen in dem neuen "Hochsicherheits-Datacenter" Platz finden. So will Rheinmetall in Zukunft völlig unabhängig von Fremdanbietern eine eigene autonome IT in der Lüneburger Heide schaffen. Das neue Rechenzentrum werde dann Unternehmensstandorte auf der ganzen Welt mit Rechenleistung versorgen, heißt es vorab in einer Mitteilung. Ende des Jahres sollen die Server in Unterlüß in Betrieb gehen. Ob dies zusätzliche Arbeitsplätze in die Südheide bringt, ist bislang unklar. Schon jetzt ist Rheinmetall dort der größte Arbeitgeber.

