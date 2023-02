Rotenburg sucht nach mehr Flächen für den Windkraft-Ausbau Stand: 20.02.2023 09:37 Uhr Niedersachsen will die Windkraft deutlich ausbauen. Potenzial sieht das Land unter anderem im Landkreis Rotenburg. Die entsprechende Fläche soll dort um den Faktor fünf steigen. Wie kann das gehen?

Landrat Marco Prietz (CDU) kann sich vorstellen, dass Windkraftanlagen zukünftig näher an Wohnhäuser heranrücken dürfen als bisher. Der Abstand könne demnach künftig nur noch 800 Meter betragen statt wie bislang 1.000 Meter. Außerdem könnten die Windräder im Landkreis Rotenburg künftig näher an Vogelschutzgebieten wie den Mooren bei Sittensen stehen, so ein Vorschlag des Landrats. Zudem geht er davon aus, dass Windräder künftig auch in Wäldern und bis zur Grenze des Teufelsmoores errichtet werden dürfen.

Kreisumweltausschuss berät ab März

Prietz schätzt, dass auf diese Weise rund 100 neue Windparks im Landkreis entstehen könnten. Er geht davon aus, dass Anwohnende und Naturschützende dies akzeptieren. Über die Umsetzung soll ab Anfang März zunächst der Kreisumweltausschuss beraten werden.

