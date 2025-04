Stand: 08.04.2025 12:36 Uhr Rotenburg: 59-jähriger Vermisster muss dringend behandelt werden

Die Polizei Rotenburg sucht nach einem 59-Jährigen, der seit Montagmittag vermisst wird und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Laut Polizei wurde Bernd Berndt zuletzt in der Nähe des Agaplesion Krankenhauses in Rotenburg gesehen. Seine Tasche wurde demnach anschließend im Bereich Unterstedt gefunden. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands sei es wichtig, dass der 59-Jährige schnellstmöglich gefunden werde, so die Polizei. Laut den Beamten ist der Vermisste etwa 1,79 Meter groß. Außerdem hat er den Angaben zufolge graue Haare, eine hohe Stirn und Geheimratsecken. Vermutlich trage der 59-Jährige braune Lederhalbschuhe, eine blaue Jeans und einen hellgrünen Pullover. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04261) 94 71 15 entgegen.

