Stand: 23.02.2023 15:06 Uhr Richtfest für neues Spezialkrankenhaus in Bad Bodenteich

Die MediClin Seepark Klinik in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) hat Richtfest für ihr neues Krankenhaus für psychosomatische Medizin gefeiert. Der Neubau hat Platz für 100 Betten. Hier sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Essstörungen künftig noch besser behandelt werden können, sagt der kaufmännische Direktor der Klinik, Ulrich Fernim. Der Neubau erhalte viele große Fenster, um quasi die Natur ins Gebäude zu holen, hieß es. Dies wirke sich positiv auf die Patienten aus, so Fernim. Das Land Niedersachsen bezuschusst das Bauprojekt mit 27 Millionen Euro, acht Millionen Euro trägt die Klinik selbst. In Betrieb gehen soll das neue Krankenhaus im Herbst 2024. Der Altbau wird dann zum Reha-Bereich. Die Seepark Klinik ist deutschlandweit eine der drei größten Einrichtungen für Essstörungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.02.2023 | 08:30 Uhr