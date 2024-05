Rettungsschwimmer mit 76 Jahren: Klaus Kläre wacht über Badesee Stand: 23.05.2024 19:59 Uhr Der Badesee in Fredenbeck hat eine neue Aufsicht: Klaus Kläre wacht als Rettungsschwimmer über die Badegäste. Mit 76 Jahren hat der Rentner den Schein gemacht - und dafür monatelang täglich trainiert.

Der 76-Jährige ist den Angaben zufolge der Pächter des Geländes im Landkreis Stade, zu dem auch der See gehört. Im vergangenen Jahr musste das Schwimmen dort demnach zum Teil verboten werden, weil eine ausgebildete Badeaufsicht fehlte. Daraufhin habe der 76-Jährige entschieden, sich selbst zum Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen, sagte er dem NDR Niedersachsen.

76-Jähriger trainierte jeden Tag

Seit Sommer vergangenen Jahres sei Klaus Kläre regelmäßig in eine Badeanstalt in Buxtehude gefahren. "Ich habe jeden Tag trainiert", sagte Kläre dem NDR Niedersachsen. Auch im Herbst und Winter habe er demnach sein Training fortgesetzt. "Es hat Spaß gemacht", sagte der 76-Jährige. Im April dieses Jahres hat er die Prüfung bei der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bestanden. Wie wichtig das Ehrenamt ist, zeigen auch aktuelle Zahlen der DLRG: Im Jahr 2023 haben Rettungsschwimmer wie Kläre 125 Menschen in Niedersachsen vor dem Tod bewahrt.

Weitere Informationen Bilanz der DLRG: Ehrenamtliche retten 1.120 Menschen das Leben Allein im Norden wurden 2023 mehr als 450 Menschen vor dem Tod bewahrt. Manchmal riskierten die Helfer selbst ihr Leben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.05.2024 | 15:00 Uhr