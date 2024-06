Stand: 15.06.2024 12:51 Uhr Tödlicher Unfall im Heidekreis: 62-Jähriger kommt ums Leben

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in der Nähe von Böhme (Landkreis Heidekreis) ist ein 62-Jähriger gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden zwei weitere Menschen schwer verletzt. Demnach waren das Auto des 62-Jährigen und der Pkw eines entgegenkommenden 59-Jährigen in einer Kurve zusammengestoßen. Der 62-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, sein 30-jähriger Beifahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der 59-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Unfallursache ist bislang unklar.

