Stand: 14.06.2024 14:57 Uhr Hochwasser- und Umweltschutz: Deichverbände einigen sich mit Meyer

Die Deichverbände aus dem Landkreis Stade haben sich am Freitag mit Umweltminister Christian Meyer (Grüne) auf einen Kompromiss zwischen Deichbau und Umweltschutz geeinigt. Die Verbände hatten im Vorfeld kritisiert, dass die Auflagen zu hoch seien und sie für den Deichbau zum Beispiel unverhältnismäßig große Ausgleichsflächen bereitstellen müssten. Konkret: Für einen Quadratmeter Deichrasen müssen die Verbände nach eigenen Angaben acht Quadratmeter Naturraum als Ausgleich stellen. Der Umweltminister kündigte beim Treffen in Hannover an, einen neuen Erlass auf den Weg zu bringen. Zukünftig soll jede Fläche, die für den Deichbau genutzt wird, nur noch im Verhältnis eins zu eins ausgeglichen werden. Diesen Vorschlag begrüßten die Deichverbände.

