Stand: 09.12.2023 15:10 Uhr Regionalzug erfasst Auto auf Bahnübergang - Fahrer tot

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Samstagmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Pisselberg im Landkreis Lüchow-Dannenberg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Regionalzug einen auf den Schienen stehenden Pkw und schob ihn trotz Notbremsung über eine größere Strecke vor sich her. Der Fahrer des Autos wurde laut Polizei durch den Aufprall in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er ist nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle verstorben. Der Triebwagenführer habe einen Schock erlitten. Die Fahrgäste der Regionalbahn blieben demnach unverletzt. Nach Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem getöteten Autofahrer um den 69 Jahre alten Halter des Fahrzeugs aus Brandenburg. Die Bahnstrecke war während der Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

