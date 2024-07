Stand: 30.07.2024 16:35 Uhr Heide-Tourismus: Agentur erfasst Tagesgäste per Bewegungsdaten

Der Lüneburger Heide GmbH ist es nach eigenen Angaben erstmals gelungen, Bewegungsprofile von Tages-Ausflüglern zu erstellen - mithilfe der Mobilfunkdaten. Es handelt sich demnach um keine "Live-Daten", sondern um anonymisierte Standortangaben von Wetter- und Verkehrs-Apps aus dem Jahr 2022. Diese Daten hat die Tourismus-Agentur von mehreren Anbietern gekauft. Nach deren Auswertung geht die Lüneburger Heide GmbH von 35 Millionen Tagestouristinnen und -Touristen aus, von denen 80 Prozent aus dem Großraum Hamburg kommen. Sehr viele fahren demnach aber auch aus Hannover und Bremen in die Heide. Die Tourismus-Agentur sei überrascht, dass etwa 20 Prozent der Tagestouristen sogar aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in die Lüneburger Heide kommen, sagte Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch. Meistens seien es Paare im Durchschnittsalter von 40 Jahren, die wandern oder Fahrrad fahren wollten. Diese Erkenntnisse und Zahlen sollen jetzt in neue Marketing-Strategien einfließen, damit Werbebudgets effektiver genutzt werden können.

