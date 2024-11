Stand: 15.11.2024 13:41 Uhr Feuerwehr findet vermisste 59-Jährige aus Prezelle

Am Freitagmittag hat die Feuerwehr die vermisste Frau aus Prezelle (Landkreis Lüchow-Dannenberg) im Gestrüpp eines Waldgebiets im Bereich des Lucie-Kanals gefunden. Am Donnerstagabend hatten Angehörige die 59-Jährige als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei verließ sie am Nachmittag zu Fuß ihr Wohnhaus, um zu einer privaten Feier im Umfeld zu gehen. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem DRK leitete die Polizei nach eigenen Angaben umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Unter anderem kamen dabei Suchhunde und Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Frau ist nach Angaben der Polizei wohlauf, aber entkräftet. Deshalb werde sie medizinisch behandelt. Hinweise auf eine Straftat gibt es ersten Erkenntnissen nach nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.11.2024 | 09:30 Uhr