Stand: 02.04.2025 15:05 Uhr Stadtbibliothek Buxtehude wird Teil von Demokratie-Projekt

Die Stadtbibliothek Buxtehude wird Teil des Projektes "Land.schafft.Demokratie". Sie ist eine von deutschlandweit 15 Bibliotheken in ländlichen Räumen, die von der Bundeszentrale für politische Bildung (Bpb) für das Projekt ausgewählt worden sind. Ziel ist laut Bpb, mithilfe der Bibliotheken Demokratie, Dialog und Vielfalt in den jeweiligen Regionen zu stärken. Dazu will auch die Stadtbibliothek Buxtehude nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten neue Formate entwickeln. Dabei sollen laut Bibliothek besonders die Menschen angesprochen werden, die bisher weniger über klassische Bildungsangebote erreicht werden oder seltener an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.04.2025 | 13:30 Uhr