Stand: 03.04.2025 19:32 Uhr 15-Jähriger Radfahrer im Landkreis Rotenburg schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist ein 15-jähriger Radfahrer im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit einem Wohnmobil kollidiert. Er verletzte sich dabei schwer, so die Polizei. Der Jugendliche wollte demnach in der Gemeinde Hamersen mit seinem Rad von einem Grundstück aus die Straße überqueren. Dabei übersah er der Polizei zufolge das Wohnmobil. Es kam zur Kollision und der Jugendliche stürzte auf die Straße. Die 66-jährige Fahrerin des Wohnmobils blieb unverletzt.

